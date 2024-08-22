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Barbie görse kıskanır! 75 yaşındaki Sakine teyzenin pembe evi hayrete düşürdü

Pembe renk, birçok kültürde kız çocuklarıyla özdeşleşmiş ve genellikle onların giysilerinde, oyuncaklarında ve odalarında tercih edilen bir renk olarak bilinir. Ancak Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bu geleneksel anlayışın ötesine geçerek pembe rengin yaşamındaki özel yerini gözler önüne seriyor. İşte, Sakine Akkul'un ağızları açıkta bırakan evi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:55
Barbie görse kıskanır! 75 yaşındaki Sakine teyzenin pembe evi hayrete düşürdü

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, her detayını pembeye boyadığı müstakil eviyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Barbie görse kıskanır! 75 yaşındaki Sakine teyzenin pembe evi hayrete düşürdü

Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan Sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor.

Barbie görse kıskanır! 75 yaşındaki Sakine teyzenin pembe evi hayrete düşürdü

Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının çocukluğunda başladığını söyledi.

Barbie görse kıskanır! 75 yaşındaki Sakine teyzenin pembe evi hayrete düşürdü

PEMBE SEVDASI KÜÇÜKLÜKTEN

Küçükken anne ve babasından pembe eşyalar istediğini belirten Akkul, "4-5 yaşlarında annemden pembe bez parçaları istermişim, onları dikermişim. Başka bir renk aldığı zaman kabul etmezmişim. Pembe sevgim o zamanlardan beri var. Babam bayramlarda bize bayramlık alacağı zaman bana pembe kazak al derdim. Başka renk alırsan giyinmem derdim, kıyafetlerimi pembe alırdı" dedi.

Barbie görse kıskanır! 75 yaşındaki Sakine teyzenin pembe evi hayrete düşürdü

"ELİMDEN GELSE OĞLUMLA KIZIMI DA PEMBEYE BOYAYACAĞIM"
Pembe rengi çok sevdiği için her şeyi pembe istediğini söyleyen Sakine teyze, "Boyamak içimden geliyor. Evimi kendim boyadım. Elime ne geçerse pembeye boyamak istiyorum, boyamadan duramıyorum. Boya yapmadığım zaman uyuyamıyorum. Pembe boya aldığım zaman içim rahatlıyor. Oğlum, 'Anne hastasın, bu yaşta yapma uğraşma' diyor ama 'Oğlum duramıyorum, boya yaptığım zaman vücudum rahatlıyor' diyorum. Elimden gelse her yeri, her şeyi boyayacağım. Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum" dedi.