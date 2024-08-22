22 Ağustos 2024, Perşembe
Barbie görse kıskanır! 75 yaşındaki Sakine teyzenin pembe evi hayrete düşürdü
Pembe renk, birçok kültürde kız çocuklarıyla özdeşleşmiş ve genellikle onların giysilerinde, oyuncaklarında ve odalarında tercih edilen bir renk olarak bilinir. Ancak Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bu geleneksel anlayışın ötesine geçerek pembe rengin yaşamındaki özel yerini gözler önüne seriyor. İşte, Sakine Akkul'un ağızları açıkta bırakan evi...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:55