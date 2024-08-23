23 Ağustos 2024, Cuma
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...
2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit'le evlenen ve iki çocuk annesi olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan Evcen, verdiği pozlarla gündemde. Tatil paylaşımlarına bir yenisi daha ekleyen Evcen'in leopar desenli mayosuyla verdiği pozlar, binlerce beğeni aldı. Fit vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncunun pozlarına eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:18