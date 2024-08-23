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Haberler Galeri Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit'le evlenen ve iki çocuk annesi olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan Evcen, verdiği pozlarla gündemde. Tatil paylaşımlarına bir yenisi daha ekleyen Evcen'in leopar desenli mayosuyla verdiği pozlar, binlerce beğeni aldı. Fit vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncunun pozlarına eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:18
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...

"Çalıkuşu" dizisinde tanışan "Aşk Sana Benzer" filminde ise arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. Çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i dünyaya getirerek büyük mutluluk yaşadı.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...

Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, sosyal medyada da aktif olarak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...

Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...

Evcen, leopar desenli mayosu ile verdiği pozları art arda paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Leopar desenli...

EŞİ BURAK ÖZÇİVİT KAYITSIZ KALAMADI

Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken Evcen'e eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı. Özçivit, eşinin pozlarına kalp emojileri ile karşılık verdi.