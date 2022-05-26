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Perihan Savaş'ın oğlu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Savaş Zafer 👀

Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 1979-1982 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli olan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızı olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu. Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer şimdilerden annesini gururlandırıyor. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer olmak üzere ünlülerin çocukları...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:59
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Perihan Savaş’ın oğlu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Savaş Zafer 👀

İlk evliliğini İbrahim Tatlıses ile yapan Perihan Savaş, 1987-1995 yılları arasında Yılmaz Zafer ile evli kaldı. 1995 yılında Yılmaz Zafer hayat gözlerini yumdu.

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Perihan Savaş’ın oğlu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Savaş Zafer 👀

Çiftin çocuklar Savaş Zafer diğer ünlü çocuklarının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürdü.

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Perihan Savaş’ın oğlu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Savaş Zafer 👀

İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

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Perihan Savaş’ın oğlu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Savaş Zafer 👀

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN KIZI DERİN BEŞİKÇİOĞLU

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Perihan Savaş’ın oğlu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Savaş Zafer 👀