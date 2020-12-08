Gülşah Saraçoğlu canlı yayında eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı!

Modacı Gülşah Saraçoğlu, daha önce evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'e şimdi de küfürler yağdırdı. Göz'ün arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınına katılan Saraçoğlu, ağza alınmayacak küfürler etti. Gökhan Göz ve arkadaşları, uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti.