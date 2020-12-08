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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Gülşah Saraçoğlu canlı yayında eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Gülşah Saraçoğlu canlı yayında eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı!
Modacı Gülşah Saraçoğlu, daha önce evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'e şimdi de küfürler yağdırdı. Göz'ün arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınına katılan Saraçoğlu, ağza alınmayacak küfürler etti. Gökhan Göz ve arkadaşları, uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:54
Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Saraçoğlu, daha önce de evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ü şimdi de tüm sosyal medyada takipçileri önünde rezil etti.
Saraçoğlu eski sevgilisinin Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılarak küfür ve hakaretler yağdırdı.
AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
"Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz" diyen ünlü modacı, ağza alınmayacak küfürler ederek sosyal medyada gündem oldu.
"YİNE OLSA AYNISINI YAPARIM"
Olaylı gecenin ardından canlı yayın açan Saraçoğlu, pişman olmadığını, yine olsa aynısını yapacağını ifade etti.