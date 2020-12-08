Ayşecan Tatari’ye gelen tepki Edip Tepeli’yi çıldırttı!

Bir takipçisi Tatari'ye "Yani duygusal bir şeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil. Yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır yanlış çok yanlış" yazdı. Bu yorum Edip Tepeli'yi kızdırdı. Tepeli eşine olumsuz yorum yazanlara tek tek yanıt verdi.