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Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? Paylaşımı şoke etti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kızları için boşandığı eşi Mustafa Can Keser'le yeniden bir araya gelen Ersubaşı, yüzündeki değişimle herkesi şoke etti. Takipçileri genç oyuncuya "yüzüne ne yaptın" yorumları yağdırdı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 12:36
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Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? Paylaşımı şoke etti

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, kızının yeni yaşını Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Yüzündeki değişimle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden "yüzüne ne yaptın" yorumları geldi.

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Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? Paylaşımı şoke etti

İki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna "Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu" yanıtını vermişti.

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Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? Paylaşımı şoke etti

Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yoo, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabını vermişti.

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Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? Paylaşımı şoke etti

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve adeta başka birine dönen Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimle şaşırttı. İşte estetik yaptırdığı iddia edilen Damla Ersubaşı'nın değişimi…

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Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? Paylaşımı şoke etti

Damla Ersubaşı