26 Eylül 2025, Cuma
Güllü'nün son röportajı gündem oldu! Ferdi Tayfur'un vefatından sonra...
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Geride bıraktığı şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü ismin, 8 ay önce verdiği röportaj ise yeniden gündem oldu. Güllü, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşanan miras kriziyle ilgili yürek burkan açıklamalarda bulunmuştu.
