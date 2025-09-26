26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Magazin Galerileri Güllü'nün son röportajı gündem oldu! Ferdi Tayfur'un vefatından sonra...

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Geride bıraktığı şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü ismin, 8 ay önce verdiği röportaj ise yeniden gündem oldu. Güllü, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşanan miras kriziyle ilgili yürek burkan açıklamalarda bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:21
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 90'lı yıllarda çıkardığı "Sabah Olmadan", "Değmezmiş Sana" ve "Kopamam Senden" gibi parçalarla milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle arabesk müziğin önemli isimlerinden biri haline gelen Güllü, bu sabah gelen acı haberle sevenlerini yasa boğdu.

"İNTİHAR İDDİALARI ASILSIZDIR"

Ünlü sanatçı, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sosyal medyada yayılan intihar haberleri asılsızdır. Annemi gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım, başımız sağ olsun."

51 yaşındaki sanatçının ani kaybı sonrası sekiz ay önce verdiği son röportaj yeniden gündem oldu.

SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Ferdi Tayfur'un vefatından sonra yaşanan miras krizinin Güllü'ye sorulması üzerine ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı:

"BEN ÖLÜNCE..."

''Bir kızım, bir oğlum var bir de torunum var. Ama benim haricinde 50 tane evladım var, ekibim var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eylesin. Benim parayla pulla bir işim olmadı, ben çok ağır acılar yaşadım. Bundan sonra benim emanetim oğluma, kızıma bir de torunuma...''

"HAYATIM FİLM OLURSA O OYNASIN" DEMİŞTİ

Aynı röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını arzu ettiğini de söylemişti.

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem (d.1998)

Oğlu Tuğberk Yavuz (d.2000)