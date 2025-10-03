Güllü düştü mü atıldı mı? Mekan sahibi konuştu! Şüpheli ölümü cinayet masasında

İstanbul Tuzla'da toprağa verilen Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi. Ancak olay anında alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için kan örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.