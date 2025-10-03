03 Ekim 2025, Cuma
Güllü düştü mü atıldı mı? Mekan sahibi konuştu! Şüpheli ölümü cinayet masasında
Yalova'daki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, şüpheli olay cinayet masasında çözümlenecek. Sanatçının patronu olayı 'cinayet' olarak adlandırırken, çocukları annelerinin oyun havası oynarken düştüğünü beyan etmişti. Yeni bir açıklama ise Güllü'nün son sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz'dan geldi.
Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:32