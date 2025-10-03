03 Ekim 2025, Cuma

Güllü düştü mü atıldı mı? Mekan sahibi konuştu! Şüpheli ölümü cinayet masasında

Yalova'daki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, şüpheli olay cinayet masasında çözümlenecek. Sanatçının patronu olayı 'cinayet' olarak adlandırırken, çocukları annelerinin oyun havası oynarken düştüğünü beyan etmişti. Yeni bir açıklama ise Güllü'nün son sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz'dan geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:32
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Tuzla'da toprağa verilen Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi. Ancak olay anında alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için kan örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EVİNDEKİ VE ÇEVREDEKİ TÜM KAMERALAR TOPLANDI

Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, evindeki ve çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Toplanan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Ayrıca, evdeki güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olduğu, bu nedenle ses ve hareket olduğunda kayıt yaptığı, ev içi görüntülerde müzik sesinin kesilmesinin cihazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KIZLARININ YENİDEN İFADESİ ALINACAK

Olay gecesi anneleriyle yemek yiyip film izlediklerini belirten Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulun, annelerinin 2–3 şişe alkol aldıktan sonra roman havası oynarken ayağının kayması sonucu camdan düştüğünü beyan etmişti.

Yetkililer, olayın tüm yönlerini netleştirmek amacıyla iki kızın ifadelerinin yeniden alınacağını açıkladı.

PATRONU "CİNAYET" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Ferit Aydın, Güllü'nün belindeki platin detayını öne sürerek, "Kesinlikle cinayet" diyerek şok etkisi yaratmıştı. Aydın'ın da ifadesine başvurulacak.

SAHNE ALDIĞI MEKÂN SAHİBİ "DENGE KAYBI YAŞIYORDU"

Bir açıklama da Güllü'nün son sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sanatçının ölümüyle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Olaydan sadece 2 gün önce Güllü ile yazıştıklarını belirten Yılmaz, "Ortaya çok çarpıcı iddialar atılarak gündem yapılmaya çalışılıyor. Herkes hâkim, savcı, polis olmuş. Güllü'yü yakından tanırım. Güllü'nün asistanı Deniz'in, sanatçıya şiddet uyguladığı iddialarını da yalan. Linç ediliyor" ifadelerini kullandı.