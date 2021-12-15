Gülçin Ergül’ün son durumu nasıl? Ailesi ilk kez konuştu: Başımız sağ olsun

Şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı Susurluk mevkiinde trafik kazası yaptı. Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ergül'ün ailesi ilk kez konuştu. Babası Ali Rıza Ergül Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söylerken, anne Aysel Ergül, Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 13:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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