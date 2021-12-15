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Gülçin Ergül’ün son durumu nasıl? Ailesi ilk kez konuştu: Başımız sağ olsun

Şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı Susurluk mevkiinde trafik kazası yaptı. Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ergül'ün ailesi ilk kez konuştu. Babası Ali Rıza Ergül Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söylerken, anne Aysel Ergül, Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 13:58
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Gülçin Ergül’ün son durumu nasıl? Ailesi ilk kez konuştu: Başımız sağ olsun

İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor.

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Gülçin Ergül’ün son durumu nasıl? Ailesi ilk kez konuştu: Başımız sağ olsun

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.

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Gülçin Ergül’ün son durumu nasıl? Ailesi ilk kez konuştu: Başımız sağ olsun

Psikiyatri doktorları tarafından da muayene edilen Ergül'ün taburcu edileceği öğrenildi.

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Gülçin Ergül’ün son durumu nasıl? Ailesi ilk kez konuştu: Başımız sağ olsun

Gülçin Ergül'ün annesi Aysel Ergül, gazetecilere, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

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Gülçin Ergül’ün son durumu nasıl? Ailesi ilk kez konuştu: Başımız sağ olsun

Çok üzgün olduklarını ifade eden Ergül, şöyle konuştu: