Beyazıt Öztürk’e şok dava: Mal varlığına el konulsun!

"BANKA HESAPLARI İNCELENSİN, MAL VARLIĞINA EL KONULSUN"

Mahkemeye sunulan dilekçede, alacağın belirlenmesi için Beyazıt Öztürk'ün Egetürk ile yaptığı anlaşma ücretinin tespit edilmesi gerektiği belirtilerek, ünlü şovmen ve yakınlarının banka hesaplarının incelenmesi talep edildi. Ayrıca tespit edilecek alacağın ileride tehlikeye girmemesi için de Öztürk'ün taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması talep edildi.