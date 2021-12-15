15 Aralık 2021, Çarşamba
Beyazıt Öztürk'e şok dava: Mal varlığına el konulsun!
O Ses Türkiye yarışmasıyla izleyici karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, Riba Events isimli organizasyon firması ile mahkemelik oldu. Ünlü şovmenin vermesi gereken yüzde 20 payı vermemek için sözleşmeyi feshettiğini iddia eden Riba Events firması, Öztürk'ün mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Dilekçeyi inceleyen mahkeme kararını verdi.
Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 13:47
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