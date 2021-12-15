Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un makyajsız hali şoke etti! Gören şaştı kaldı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide tüm dengeleri değiştiren Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un makyajsız hali şaşırttı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğal hali...