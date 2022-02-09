Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok

"Mucizevi bir şekilde, tüm gücümü toplayarak, olabildiğince karşınızdayım. Şükürler olsun ki, fakat ne yazık ki bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Kendisinin, bu şarkının ve klibin yapımında çok büyük bir emeği var, bizim gibi. O yüzden bu anı görmesini çok isterdim."