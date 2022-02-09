09 Şubat 2022, Çarşamba
Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok
Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmiş, Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Acı kaybın ardında zor günler geçiren Ergül, geçtiğimiz akşam ödül törenine katıldı. Ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı anan şarkıcı, çıkışta ayakta durmakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 09.02.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 10:45
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