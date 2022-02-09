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Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok

Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmiş, Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Acı kaybın ardında zor günler geçiren Ergül, geçtiğimiz akşam ödül törenine katıldı. Ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı anan şarkıcı, çıkışta ayakta durmakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 10:45
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Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok

Önceki akşam görkemli bir törenle Beşiktaş BAU Güney Kampüsü'nde gerçekleşen müzik ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan ve veren ünlülerin boy gösterdiği geceye; Ziynet Sali, Gülçin Ergül, Belkıs Akkale, Gonca Vuslateri, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ivana Sert, Saba Tümer, Ece Mumay, Dila Kalafatoğlu, Emir Can İğrek, Madrigal gibi 40'a yakın ünlü ve fenomen isim katıldı.

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Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok

"BU ÖDÜLÜ SEVGİLİM ERDAL İÇİN KABUL EDİYORUM"

Kısa bir süre önce sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün ödül konuşması herkesi duygulandırdı. Konuşma sırasında sesi titreyen şarkıcı ödülü alırken şu sözleri söyledi:

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Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok

"Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu ödülü kazanmamıza sebep olan yönetmenimiz Ahmet Can Tekin'e çok teşekkür ediyorum."

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Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok

"Mucizevi bir şekilde, tüm gücümü toplayarak, olabildiğince karşınızdayım. Şükürler olsun ki, fakat ne yazık ki bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Kendisinin, bu şarkının ve klibin yapımında çok büyük bir emeği var, bizim gibi. O yüzden bu anı görmesini çok isterdim."

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Gülçin Ergül ayakta durmakta güçlük çekti: Gücüm yok

"Bu bizim için hem büyük bir motivasyon olacak çünkü ilerleyen zamanlarda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız, hem de içimiz tabii ki buruk ve acı verici oldukça. Bize destek olan ve klipte, şarkıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."