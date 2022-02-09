Bir Zamanlar Çukurova’da aşk galip geliyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! "Bir Zamanlar Çukurova" 10 Şubat Perşembe akşamı 20.00'de 123.bölümüyle atv ekranında olacak. Heyecan dolu yeni bölümde, aşk galip gelecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...