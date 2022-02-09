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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk galip geliyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! "Bir Zamanlar Çukurova" 10 Şubat Perşembe akşamı 20.00'de 123.bölümüyle atv ekranında olacak. Heyecan dolu yeni bölümde, aşk galip gelecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.02.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 11:30
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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk galip geliyor!

123.Bölüm Özeti:

ÇOLAKLAR, ZÜLEYHA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk galip geliyor!

Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk galip geliyor!

FİKRET DUYGULARINA YENİLİYOR

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder.

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk galip geliyor!

Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

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Bir Zamanlar Çukurova’da aşk galip geliyor!

HAKAN, VAHAP ENGELİNİ ORTADAN KALDIRABİLECEK Mİ?

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur.