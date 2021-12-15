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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Taraflar karşı karşıya geldi ekipler harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun kayıp dosyası bir süre sonra cinayete dönüştü. 6 yıl önce babasının evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Anne ve baba canlı yayında yüz yüze gelirken ortaya çıkan gelişmeler üzerine soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:11
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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Taraflar karşı karşıya geldi ekipler harekete geçti

Müge Anlı ve ekibi 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun cinayetinin aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Yıllardır kayıp olarak aranan Melih Özsu'nun öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının annesi Müge AnlI'dan yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Taraflar karşı karşıya geldi ekipler harekete geçti

Adana'da yaşayan Meliha Özsu, 2015 yılında babasının çıkıp gitti ve bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Taraflar karşı karşıya geldi ekipler harekete geçti

BAŞINDAN VE OMZUNDAN VURULDU

Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Taraflar karşı karşıya geldi ekipler harekete geçti

Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Taraflar karşı karşıya geldi ekipler harekete geçti

Meliha Özsu'nun babasının ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etti. Baba ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.