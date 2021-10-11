11 Ekim 2021, Pazartesi
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok
Kuruluş Osman üçüncü sezonuyla da reytinglerin zirvesinde yer alırken kadroya katılan isimler ekrana damgasını vurdu. Diziye Turgut Alp karakteriyle katılan Rüzgar Aksoy, muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu. 'Kuruluş Osman'ı "Her detayıyla düşünülmüş ve arkasında çok emek olan bir iş" olarak tanımlayan Aksoy, "Kendini adamadan 'Kuruluş Osman'da olmana imkan yok" dedi. İşte Kuruluş'un yıldızı Rüzgar Aksoy'un çok özel açıklamaları...
Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 15:42
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