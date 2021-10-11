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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok

Kuruluş Osman üçüncü sezonuyla da reytinglerin zirvesinde yer alırken kadroya katılan isimler ekrana damgasını vurdu. Diziye Turgut Alp karakteriyle katılan Rüzgar Aksoy, muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu. 'Kuruluş Osman'ı "Her detayıyla düşünülmüş ve arkasında çok emek olan bir iş" olarak tanımlayan Aksoy, "Kendini adamadan 'Kuruluş Osman'da olmana imkan yok" dedi. İşte Kuruluş'un yıldızı Rüzgar Aksoy'un çok özel açıklamaları...

Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 15:42
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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu.

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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok

atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan ve Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, dizinin üçüncü sezonuna yaptığı muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu. 'Kuruluş Osman'ı "Her detayıyla düşünülmüş ve arkasında çok emek olan bir iş" olarak tanımlayan Aksoy, yeni bölümler için şimdiden çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok

"KURULUŞ OSMAN ÇOK GÜÇLÜ İNCE ELENMİŞ SIK DOKUNMUŞ BİR İŞ"

Kadrosuna katıldığı 'Kuruluş Osman' dizisi hakkındaki düşüncelerini "Sanatçı gözüyle bakıldığında gerçekten çok güçlü, ince elenmiş, sık dokunmuş bir iş. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim" sözleriyle anlatan Rüzgar Aksoy, ekip hakkında ise "Çok sıcak karşılandım bir kere. İnsanlar hemen içlerine aldılar. Önceden tanıdığım arkadaşlarım da var ama karşılaşmadığım insanlar da sanki daha önceden çalışmışız gibi hemen içlerine aldılar. Kesinlikle insan ilişkileri noktasında çok zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü herkes yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok

"HER KARAKTERİMDE FARKLI BİR ŞEY BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Rüzgar Aksoy çekimler öncesinde geçirdiği hazırlık sürecini ve 'Kuruluş Osman' dünyasına girişini "Yoğun bir çaba içerisindeyim çünkü her karakterimde, her işte farklı bir şey bulmaya çalışıyorum. Şükür ki hiçbir karakterim diğerine benzemedi şimdiye kadar… Kim olursa olsun en psikopatı da olsa en mülayimi de olsa onun psikolojisini anlayamaya çalışıyorum. Turgut Alp'in psikolojisini anlamak için önce bu toprağı anlamak gerekiyor. O dönemde yaşayan insanların nasıl beslendiklerini, soğukla nasıl mücadele ettiklerini vb. algılamak gerekiyor" sözleriyle anlattı.

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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok

"TURGUT ALP ÇOK GÜÇLÜ, RÜZGAR GİBİ BİR KARAKTER!"

Aksoy, Turgut Alp karakteri ve karaktere nasıl hazırlandığı ile ilgili ise "Benim araştırma noktam tarihi bir kişilik de olsa onun insan yönlerini bulmaya çalışmak. Senaryoyu okuduğumda ve o insani yönleri keşfettikçe 'Evet bu işte kendini zorlayacak ve bir şeyler bulacaksın, araştıracaksın' hissi geldi bana. Turgut Alp obası olan bir bey. Geçmişte bir şeyler yaşamış, o yaşantının içerisinde belirli kararlar almış ve bu onu biraz fazla cesur, gözüpek ve bazen söz dinlemeyen biri haline dönüştürmüş. O yüzden rüzgar gibi bir karakter geliyor. İsmimi düşünmedim gerçekten bunu söylerken ama güçlü, rüzgar gibi bir karakter. Bazen durumları, olayları zorlayabilecek verdiği kararlarla, çünkü bu karakterin yapacağı eylem ya da yapmayacağı eylem noktasında ikna edilmesi gerekiyor. Edilmezse kendi bildiğini okuyan bir karakter" şeklinde konuştu.