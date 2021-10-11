Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy: Kendini adamadan oynamanın imkanı yok

"TURGUT ALP ÇOK GÜÇLÜ, RÜZGAR GİBİ BİR KARAKTER!"

Aksoy, Turgut Alp karakteri ve karaktere nasıl hazırlandığı ile ilgili ise "Benim araştırma noktam tarihi bir kişilik de olsa onun insan yönlerini bulmaya çalışmak. Senaryoyu okuduğumda ve o insani yönleri keşfettikçe 'Evet bu işte kendini zorlayacak ve bir şeyler bulacaksın, araştıracaksın' hissi geldi bana. Turgut Alp obası olan bir bey. Geçmişte bir şeyler yaşamış, o yaşantının içerisinde belirli kararlar almış ve bu onu biraz fazla cesur, gözüpek ve bazen söz dinlemeyen biri haline dönüştürmüş. O yüzden rüzgar gibi bir karakter geliyor. İsmimi düşünmedim gerçekten bunu söylerken ama güçlü, rüzgar gibi bir karakter. Bazen durumları, olayları zorlayabilecek verdiği kararlarla, çünkü bu karakterin yapacağı eylem ya da yapmayacağı eylem noktasında ikna edilmesi gerekiyor. Edilmezse kendi bildiğini okuyan bir karakter" şeklinde konuştu.

