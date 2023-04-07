Gülben Ergen sağlık durumu nasıl, hastaneye mi kaldırıldı? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

Gülben Ergen sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Haftalardır hasta olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı 25 Nisan itibarıyla işinin başına döneceğini açıkladı. Ergen'in sağlık durumunu öğrenen sevenleri detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?