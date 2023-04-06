Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak etkileyici hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizide Tolga karakterine hayat veren Caner Şahin izleyiciler tarafndan yakın takibe alındı. Partneri Feyza Sevil Güngör ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...