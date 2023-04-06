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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak etkileyici hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizide Tolga karakterine hayat veren Caner Şahin izleyiciler tarafndan yakın takibe alındı. Partneri Feyza Sevil Güngör ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...

Giriş Tarihi: 06.04.2023 15:27
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak dizisinde canlandırdığı Tolga karakteriyle gündeme oturan Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Dizideki performansıyla adından söz ettiren Şahin bakın bir zamanlar kiminle aşk yaşamış…

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

İşte Caner Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

BERİL POZAM - UĞUR UZUNEL

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

BERİL POZAM - UĞUR UZUNELPINAR DENİZ - YİĞİT KİRAZCI