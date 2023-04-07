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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında korkunç iddia! Sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördü

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Baran Tınaz'dan şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak gerçek farklı çıktı. Deren Talu'nun kız kardeşi Derin Talu'nun bir süredir birliktelik yaşadığı Emircan Şahin tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:00
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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında korkunç iddia! Sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördü

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun, sevgilisi Emircan Şahin tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Talu, 20 gün önce çıkan şiddetli kavgada dayak yedi

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında korkunç iddia! Sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördü

Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu (19) bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi.

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında korkunç iddia! Sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördü

İddialara göre iki sevgili arasında 20 gün önce büyük bir kavga yaşandı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü.

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında korkunç iddia! Sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördü

ŞİDDET GÖREN ABLASI SANILDI

Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansıdı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edildi.

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında korkunç iddia! Sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördü

Hatta abla Talu, haberler üzerine sosyal medyada açıklama yapma gereği duydu.