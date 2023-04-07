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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında korkunç iddia! Sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördü
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Baran Tınaz'dan şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak gerçek farklı çıktı. Deren Talu'nun kız kardeşi Derin Talu'nun bir süredir birliktelik yaşadığı Emircan Şahin tarafından darbedildiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:00