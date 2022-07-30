30 Temmuz 2022, Cumartesi
Gül Masalı'na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu
Atv'nin bu yaza damga vuran dizisi "Gül Masalı", annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor. Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. atv'nin Pazar akşamları yayınlanan sevilen dizisi "Gül Masalı" yurtdışındanda da yoğun ilgi görüyor.
Giriş Tarihi: 30.07.2022 16:20
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