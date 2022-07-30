Gül Masalı’na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu

Diziyi heyecan ve merakla bekleyen yabancı hayranlar, hem dizi hem de oyuncuların sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu.

Özellikle Azerbaycan, İspanya, Rusya ve Ortadoğu'dan gelen yorumlar arasında Toprak ve Gonca'nın uyumu, Türk kültürünü ve Isparta'nın güzelliğini ekranlara yansıtması çok konuşuldu.