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Gül Masalı'na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu

Atv'nin bu yaza damga vuran dizisi "Gül Masalı", annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor. Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. atv'nin Pazar akşamları yayınlanan sevilen dizisi "Gül Masalı" yurtdışındanda da yoğun ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 16:20
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Gül Masalı’na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu

Diziyi heyecan ve merakla bekleyen yabancı hayranlar, hem dizi hem de oyuncuların sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu.

Özellikle Azerbaycan, İspanya, Rusya ve Ortadoğu'dan gelen yorumlar arasında Toprak ve Gonca'nın uyumu, Türk kültürünü ve Isparta'nın güzelliğini ekranlara yansıtması çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gül Masalı’na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu

Isparta'nın tüm güzelliğini gözler önüne gelen dizi; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

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Gül Masalı’na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu

Diğer yandan başrollerini Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Gül Masalı, yarın akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek.

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Gül Masalı’na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu

İşte 6.bölüm detayları...

Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

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Gül Masalı’na yurtdışından yoğun ilgi! Yorum yağmuruna tutuldu

Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.