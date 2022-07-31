Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer'i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın
Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan efsane film serisi Hababam Sınıfı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...
- 1
- 104
- 2
- 104
- 3
- 104
- 4
- 104
- 5
- 104