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Haberler Galeri Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer'i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer'i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın

Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan efsane film serisi Hababam Sınıfı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...

Giriş Tarihi: 31.07.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 06:13
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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer’i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer’i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran son haliyle herkesi şaşırttı. İşte başta Talip Güran olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi...

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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer’i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın

Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisi biri olarak tanıdık Sevda Aktolga'yı... Oyunculuk kariyeri, 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde başladı.

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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer’i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın

Şabanoğlu Şaban, Gülen Gözler, Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Yol gibi birçok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak FOX TV'de yayınlanan Unutma Beni adlı dizisinde Güler rolünü canlandırmıştı.

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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik Kıvırcık Ömer’i son hali herkesi şoke etti! Ekranları bıraktı yeni mesleğine bakın

Ancak çoğu kişi, onun Hababam Sınıfı'nın asi kız öğrencilerinden biri olduğunu anlayamamıştı. İşte başta Hababam'ın güzel öğrencisi Sevda Aktolga olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri.