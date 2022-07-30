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Esra Dermancıoğlu’nun "saklı kalmasını istedim" demişti! Kızını görenler hayran kaldı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi yapımlarla yıldızı parlayan Esra Dermancıoğlu, son olarak Kaderimin Oyunu diziyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Dermancıoğlu, açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Başarılı oyuncunun bir kızı olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun "saklı kalmasını istedim" dediği güzeller güzeli kızı...

Giriş Tarihi: 30.07.2022 14:49
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Esra Dermancıoğlu’nun saklı kalmasını istedim demişti! Kızını görenler hayran kaldı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Esra Dermancıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündem olmuştu.

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Esra Dermancıoğlu’nun saklı kalmasını istedim demişti! Kızını görenler hayran kaldı

Ünlü oyuncu bu kez kızıyla gündem oldu. Dermancıoğlu'nun kızını görünce ise hayran kaldı. Ünlü oyuncunun kızı için kullandığı şu sözler ise dikkat çekti: "Refia... Belki çoğunuz bir kızım olduğunu bile bilmez... Saklı kalmasını istedim hala da saklı aslında. Onun isteği doğrultusunda onu paylaşıyorum ara ara..."

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Esra Dermancıoğlu’nun saklı kalmasını istedim demişti! Kızını görenler hayran kaldı

"Annelik üzerine konuşmayı da hiç sevmezdim Refoş bebekken şimdide bana afaki gelir hep:) Annelerin deneyimleri falan:) Hiç ilgilenmedim kimseyi de maruz bırakmadım çünkü. Annelikten öte başka şeyler konuşulmalı bence o da ancak mahrem bir konuşma olabilir:)"

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Esra Dermancıoğlu’nun saklı kalmasını istedim demişti! Kızını görenler hayran kaldı

"Onunla senin aranda... Nasıl iyi bir koca, iyi bir karı, iyi bir sevgili, iyi bir aşık nasıl olmalı tanınmlanamazsa ve kişisel bir mevzuysa her iki taraf için, annelik ve evlat ilişkisi de öyledir öyle olmalıdır bence."

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Esra Dermancıoğlu’nun saklı kalmasını istedim demişti! Kızını görenler hayran kaldı

"Siz siz olun hayatta kendi deneyiminiz de kalın ikiniz için doğru/ yanlışı belirleyin... Ben Refia'yı tanımak için çok çabaladım, çabalıyorum... O da beni... Benim için geri kalan her şey laf salatası"