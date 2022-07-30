30 Temmuz 2022, Cumartesi
Esra Dermancıoğlu’nun "saklı kalmasını istedim" demişti! Kızını görenler hayran kaldı
'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi yapımlarla yıldızı parlayan Esra Dermancıoğlu, son olarak Kaderimin Oyunu diziyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Dermancıoğlu, açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Başarılı oyuncunun bir kızı olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun "saklı kalmasını istedim" dediği güzeller güzeli kızı...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 14:49
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