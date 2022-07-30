Esra Dermancıoğlu’nun "saklı kalmasını istedim" demişti! Kızını görenler hayran kaldı

Ünlü oyuncu bu kez kızıyla gündem oldu. Dermancıoğlu'nun kızını görünce ise hayran kaldı. Ünlü oyuncunun kızı için kullandığı şu sözler ise dikkat çekti: "Refia... Belki çoğunuz bir kızım olduğunu bile bilmez... Saklı kalmasını istedim hala da saklı aslında. Onun isteği doğrultusunda onu paylaşıyorum ara ara..."