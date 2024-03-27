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Grup Destan'ın solisti suç duyurusunda bulundu! "CHP tarafından suistimal ediliyorum"

Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi olan Balcı, "Bir konser yapıp bu işi halledelim dediler. Daha çok sinirlendim, biz dilenci değiliz. Bu emek hırsızlığı, dolandırıcılık. Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum" dedi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:01
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Grup Destan’ın solisti suç duyurusunda bulundu! CHP tarafından suistimal ediliyorum

GRUP Destan'ın solisti, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Grup Destan’ın solisti suç duyurusunda bulundu! CHP tarafından suistimal ediliyorum

Akgün, belediyenin bir organizasyonunda izinsiz olarak 'Ata Barı' şarkısını seslendirince şikayetçi oldu.

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Grup Destan’ın solisti suç duyurusunda bulundu! CHP tarafından suistimal ediliyorum

Suç duyurusunda bulunan Balcı, "Kusura bakmayın size ulaşamadık.

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Grup Destan’ın solisti suç duyurusunda bulundu! CHP tarafından suistimal ediliyorum

'Bir konser yapıp bu işi halledelim' dediler. Daha çok sinirlendim, biz dilenci değiliz.

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Grup Destan’ın solisti suç duyurusunda bulundu! CHP tarafından suistimal ediliyorum

Bu emek hırsızlığı, dolandırıcılık. Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum" dedi.