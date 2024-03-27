Grup Destan'ın solisti suç duyurusunda bulundu! "CHP tarafından suistimal ediliyorum"

Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi olan Balcı, "Bir konser yapıp bu işi halledelim dediler. Daha çok sinirlendim, biz dilenci değiliz. Bu emek hırsızlığı, dolandırıcılık. Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum" dedi. İşte haberin detayları...