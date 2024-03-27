Esra Erol'da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa Adana'dan katılan Murat Ünalır, kızları Emine ve Merve'nin evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı. Murat Bey özellikle kızı Emine'nin bu işlere girdiğini, kızı Merve'nin ise boşandıktan sonra ablasına uyduğunu, kızlarının eve 5 damat getirip o insanları kandırıp parasını alıp, onları terk ettiğini ifade etti. İki kardeşin de aynı kişi ile sevgili olduğunu duyan Esra Erol şaştı kaldı. Öte yandan Esra Erol ekibi kızları dakikalar içinde buldu. İşte o büyük yüzleşme…