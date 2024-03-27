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Haberler Galeri Esra Erol'da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

Esra Erol'da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa Adana'dan katılan Murat Ünalır, kızları Emine ve Merve'nin evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı. Murat Bey özellikle kızı Emine'nin bu işlere girdiğini, kızı Merve'nin ise boşandıktan sonra ablasına uyduğunu, kızlarının eve 5 damat getirip o insanları kandırıp parasını alıp, onları terk ettiğini ifade etti. İki kardeşin de aynı kişi ile sevgili olduğunu duyan Esra Erol şaştı kaldı. Öte yandan Esra Erol ekibi kızları dakikalar içinde buldu. İşte o büyük yüzleşme…

Giriş Tarihi: 27.03.2024 02:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 02:34
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Esra Erol’da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

Programa Adana'dan katılan Murat Ünalır, kızları Emine ve Merve'nin evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

Murat Bey özellikle kızı Emine'nin bu işlere girdiğini, kızı Merve'nin ise boşandıktan sonra ablasına uyduğunu, kızlarının eve 5 damat getirip o insanları kandırıp parasını alıp, onları terk ettiğini ifade etti.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Baba feryat etti: 2 kızım erkekleri dolandırıyor | Esra Erol şaştı kaldı

"ŞEHİR ŞEHİR GEZEREK ERKEKLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Murat beyin yaptığı açıklamaları şöyle, "Özellikle kızım Emine Ünalır, şehir şehir gezerek erkekleri kandırmaya çalışıyor. Kızım Merve Ünalır'ı da kandırmaya çalışıyor. Ben kızlarımı çok defa uyardım. "Kızım yanlış iş yapma, kızım yapma" dedikçe kızım Emine bizden uzak kaçıyor. Şehir şehir dolaşıyor. Boşandı, bizi dinlemiyor.