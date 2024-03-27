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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal'dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal'dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

"Selena" dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzel oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdi ve evliliklerinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kobal, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Kobal'ın, "Ömer" adlı yeni bir projenin setinden bir fotoğraf paylaşması, büyük merak uyandırdı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:19
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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adlarında iki çocuk sahibi oldu. Evlendikten sonra ailesine daha fazla vakit ayıran Kobal, bir süre setlerden uzak kaldı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

Ünlü oyuncu, 3 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte "Ömer" dizisinin setinden bir paylaşımda bulundu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri olarak yer aldığı bu ziyaret, Kobal'ın uzun süredir ekranda olmaması nedeniyle hayranlarını heyecanlandırdı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla hayranlarının beğenisini kazanan Kobal'ın set ziyareti, yeniden ekranlara döneceği beklentilerini artırdı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

"DAYIYI ZİYARET"

Sinem Kobal, paylaşımına "Dayıyı ziyaret" notunu düştü. Kobal, Ömer dizisi yönetmeni Ömer Karcı ile yakın dost.