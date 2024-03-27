Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal'dan heyecanlandıran paylaşım! Kızı Lalin ile Ömer setinde...

"Selena" dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzel oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdi ve evliliklerinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kobal, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Kobal'ın, "Ömer" adlı yeni bir projenin setinden bir fotoğraf paylaşması, büyük merak uyandırdı. İşte o paylaşım...