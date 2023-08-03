03 Ağustos 2023, Perşembe
Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti
Yönetmen Christopher McQuarrie yeni Görevimiz Tehlike filminin Türkiye'de yapılacak çekimleri için İstanbul'a gelmiş, ekibiyle birlikte Kapalıçarşı'da keşfe çıkmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimleri iptal edildi. Kamera kaydını ifşa eden kişinin ünlü isimlere halı satan Hakan Evin olduğu ortaya çıkmıştı. İlk açıklamasında "Görüntüleri ben değil, bir çalışanım yaydı" diyen halıcı şimdi de başka konuşuyor...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 08:59
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