Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti

ÇARK ETTİ

Bu gelişmenin ardından filmin iptal edildiğine dair haberler yayılınca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili "Biri densizlik yaptı diye o işler hemen iptal olmaz. Ama densizlik yapanlar kendilerini düzeltirse bu işler daha rahat yürür" demişti.