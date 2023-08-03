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Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti

Yönetmen Christopher McQuarrie yeni Görevimiz Tehlike filminin Türkiye'de yapılacak çekimleri için İstanbul'a gelmiş, ekibiyle birlikte Kapalıçarşı'da keşfe çıkmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimleri iptal edildi. Kamera kaydını ifşa eden kişinin ünlü isimlere halı satan Hakan Evin olduğu ortaya çıkmıştı. İlk açıklamasında "Görüntüleri ben değil, bir çalışanım yaydı" diyen halıcı şimdi de başka konuşuyor...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 08:59
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Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde gizlice Türkiye'ye gelmişti. Yönetmen Christopher McQuarrie ve ekibi, Kapalıçarşı'yı gezip mekan bakmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimlerinin iptal olduğu iddia edildi.

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Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti

Görüntüleri sosyal medyada sızdıran kişinin ünlü yıldızlara halı satan Hakan Evin olduğu, evinde otururken dükkanındaki kamera görüntülerini izleyip sosyal medyada yaydığı ortaya çıkmıştı.

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Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti

ÇARK ETTİ

Bu gelişmenin ardından filmin iptal edildiğine dair haberler yayılınca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili "Biri densizlik yaptı diye o işler hemen iptal olmaz. Ama densizlik yapanlar kendilerini düzeltirse bu işler daha rahat yürür" demişti.

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Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti

Halıcı Hakan Evin, haberi yapan İlker Gezici'ye "Görüntüleri sosyal medyadan arkadaşlarına gönderen kişi ben değilim, çalışanım" diyerek açıklamada bulunmuştu.

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Görevimiz Tehlike çekimlerini iptal ettiren esnaf bir de yalancı çıktı! Tepkiler sonrası çark etti

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre, aradan geçen üç gün sonra Evin çıkıp bu kez, "Görüntüyü çekip bana gönderen başka bir esnaf arkadaşımız. Benim dükkanımın kameraları değil" diyerek yeni bir açıklama yaptı.