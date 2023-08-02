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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tanınmaz hale geldi! İpek Erdem’in son hali şaşkına çevirdi

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gizem karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, tanınmaz hale geldi. Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan güzel oyuncunun yeni imajını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İpek Erdem'in görenleri şaşkına çeviren son hali...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 17:01
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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tanınmaz hale geldi! İpek Erdem’in son hali şaşkına çevirdi

İpek Erdem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazındı.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tanınmaz hale geldi! İpek Erdem’in son hali şaşkına çevirdi

Dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Erdem, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tanınmaz hale geldi! İpek Erdem’in son hali şaşkına çevirdi

Dizidekinin aksine saçlarını kısacık kestiren oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tanınmaz hale geldi! İpek Erdem’in son hali şaşkına çevirdi

Şimdilerde 39 yaşında olan Erdem için "Barbie Gamze mi o?", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tanınmaz hale geldi! İpek Erdem’in son hali şaşkına çevirdi

İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...