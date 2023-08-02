02 Ağustos 2023, Çarşamba
Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tanınmaz hale geldi! İpek Erdem’in son hali şaşkına çevirdi
Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gizem karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, tanınmaz hale geldi. Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan güzel oyuncunun yeni imajını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İpek Erdem'in görenleri şaşkına çeviren son hali...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 17:01
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