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İbrahim Tatlıses’ten dudak uçuklatan servetiyle ilgili yeni açıklama: Bunların hepsi...

Geçtiğimiz günlerde 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' listesinde yer alan İbrahim Tatlıses, durumunun abartıldığı gibi olmadığını söyleyerek mal varlığını açıklamıştı. Listede yer alanlar dudak uçuklatırken Tatlıses'ten konuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:07
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İbrahim Tatlıses’ten dudak uçuklatan servetiyle ilgili yeni açıklama: Bunların hepsi...

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in mal varlığı açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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İbrahim Tatlıses’ten dudak uçuklatan servetiyle ilgili yeni açıklama: Bunların hepsi...

Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmıştı.

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İbrahim Tatlıses’ten dudak uçuklatan servetiyle ilgili yeni açıklama: Bunların hepsi...

Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanlamıştı.

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İbrahim Tatlıses’ten dudak uçuklatan servetiyle ilgili yeni açıklama: Bunların hepsi...

Listede belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıklamıştı.

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İbrahim Tatlıses’ten dudak uçuklatan servetiyle ilgili yeni açıklama: Bunların hepsi...

Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses'in paylaşımı gündem olmuştu.

O listede yer alanlar ise şunlardı: