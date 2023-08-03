03 Ağustos 2023, Perşembe
İbrahim Tatlıses’ten dudak uçuklatan servetiyle ilgili yeni açıklama: Bunların hepsi...
Geçtiğimiz günlerde 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' listesinde yer alan İbrahim Tatlıses, durumunun abartıldığı gibi olmadığını söyleyerek mal varlığını açıklamıştı. Listede yer alanlar dudak uçuklatırken Tatlıses'ten konuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:07
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