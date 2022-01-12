Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

'Annemizi Saklarken' adlı dizide rol alan Hande Doğandemir, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Doğandemir, Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddialarıyla olay oldu. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncu, ortaya çıkan makyajsız fotoğrafıyla şaşırttı.