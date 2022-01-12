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Haberler Galeri Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

'Annemizi Saklarken' adlı dizide rol alan Hande Doğandemir, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Doğandemir, Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddialarıyla olay oldu. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncu, ortaya çıkan makyajsız fotoğrafıyla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:10
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Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

Annemizi Saklarken dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

Doğandemir'in makyajsız hali herkesi şaşırttı.

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Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

İşte Hande Doğandemir ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

Biran Damla Yılmaz

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Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi

Burcu Biricik