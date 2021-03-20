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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Gönül Dağı dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 17:48
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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

HANDE YENER - KADİR DOĞULU