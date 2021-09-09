Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Son yılların en popüler oyuncu çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Evcen, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Çocukluk fotoğrafıyla olay olan güzel oyuncu oğlu Karan'a benzetildi.