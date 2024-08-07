07 Ağustos 2024, Çarşamba
Gönül Dağı'ndan meğer o yüzden ayrılmış! 2 yıl sonra ortaya çıktı: İşte asıl sebebi...
Gülsüm Ali İlhan, TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Berk Atan ile olan uyumu ve etkileyici performansıyla dikkat çeken İlhan, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Ancak 2. sezon sonunda beklenmedik bir şekilde diziden ayrılması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Şimdi, bu sürpriz ayrılığın perde arkasındaki neden nihayet ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:12