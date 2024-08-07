Gönül Dağı’ndan meğer o yüzden ayrılmış! 2 yıl sonra ortaya çıktı: İşte asıl sebebi...

Gülsim Ali İlhan'ın Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonunun sonunda projeden ayrılma kararı, hayranlarını derinden üzdü. Yıldız oyuncunun beklenmedik ayrılığı, uzun süre merak konusu olup pek çok spekülasyona yol açtı. İzleyiciler, İlhan'ın projeden neden ayrıldığını ve bu kararın arkasındaki gerçek sebepleri öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyordu.