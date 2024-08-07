07 Ağustos 2024, Çarşamba
Züğürt Ağa'nın yıldızı Şener Şen'in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...
"Züğürt Ağa" filminde Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel ve Nilgün Nazlı gibi ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Şener Şen'in hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Usta oyuncu Ali Şen'in oğlu ve İnci Şen'in ağabeyi olan Şener Şen'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Şen'in kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Şener Şen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Bengü Şen...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:17