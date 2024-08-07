Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden ise Bengü Şen adında bir kızı oldu. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı.1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor.