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Haberler Galeri Züğürt Ağa'nın yıldızı Şener Şen'in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

Züğürt Ağa'nın yıldızı Şener Şen'in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

"Züğürt Ağa" filminde Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel ve Nilgün Nazlı gibi ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Şener Şen'in hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Usta oyuncu Ali Şen'in oğlu ve İnci Şen'in ağabeyi olan Şener Şen'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Şen'in kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Şener Şen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Bengü Şen...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:17
Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

Züğürt Ağa, Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi birçok filmde rol alan oyuncu Şener Şen, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.

Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

1985 yılında seyirciyle buluşan Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti. Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte oyuncuların hayatları da merak konusu oldu.

Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

Erdal Özyağcılar, Nilgün Nazlı, Can Kolukısa gibi usta oyuncuları bir araya getiren filmin başrol oyuncusu Şener, zaman zaman özel hayatıyla da gündem oluyor.

Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

"Hababam Sınıfı", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" gibi pek çok başarılı projelere imza atan usta oyuncunun kızı Bengü Şen'in son hali merak konusu oldu.

Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Bengü Şen tıpkı babası gibi...

İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden ise Bengü Şen adında bir kızı oldu. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı.1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor.