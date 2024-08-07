Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

2015 yılında Emre Altuğ ile tek celsede boşanan Çağla Şıkel, özel hayatıyla gündemde... 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel, yeni ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak evlilik haberi beklenen çiftin ilişkileri uzun sürmedi.