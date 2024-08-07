07 Ağustos 2024, Çarşamba
Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki evlat sahibi oldu. 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan Şıkel'in ilişkisi ise uzun sürmemişti. Ayrılıklarının ardından Çağla Şıkel, ablasının düğününde ve Çeşme tatilinde Nail Gönenli ile bir araya gelse de, bu buluşmaların barışma değil, yalnızca arkadaşlık olduğu iddia edildi. Tüm bunların ardından ikili, kameralara yakalandı.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:28