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Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki evlat sahibi oldu. 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan Şıkel'in ilişkisi ise uzun sürmemişti. Ayrılıklarının ardından Çağla Şıkel, ablasının düğününde ve Çeşme tatilinde Nail Gönenli ile bir araya gelse de, bu buluşmaların barışma değil, yalnızca arkadaşlık olduğu iddia edildi. Tüm bunların ardından ikili, kameralara yakalandı.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:28
Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

2015 yılında Emre Altuğ ile tek celsede boşanan Çağla Şıkel, özel hayatıyla gündemde... 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel, yeni ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak evlilik haberi beklenen çiftin ilişkileri uzun sürmedi.

Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Şıkel ile Gönenli, ayrıldıktan sonra ünlü modelin ablasının düğününde bir araya gelerek nikah şahitliğini üstlendi.

Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

Şıkel, eski aşkıyla daha sonra da Çeşme tatilinde görüntülendi. Ancak ikilinin sanılanın aksine barışmadıkları arkadaş kaldıkları ileri sürüldü.

Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

Çağla Şıkel, 1 yıl ilişki yaşadığı ve geçen aralık ayında ayrıldığı avukat Nail Gönenli'yle barıştı.

Ayrı kalamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

Aylar sonra yeniden bir araya gelen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, Çeşme'de kameraya yansıdı.