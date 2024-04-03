Fahriye Evcen'in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit... Kuruluş Osman’ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle kıskandırdı!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit'in Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuk performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özçivit, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Burak Özçivit'in annesini görenler şaştı kaldı. İşte 2 çocuk annesi Fahriye Evcen'in kayınvalidesi...