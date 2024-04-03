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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit... Kuruluş Osman’ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle kıskandırdı!

Fahriye Evcen'in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit... Kuruluş Osman’ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle kıskandırdı!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit'in Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuk performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özçivit, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Burak Özçivit'in annesini görenler şaştı kaldı. İşte 2 çocuk annesi Fahriye Evcen'in kayınvalidesi...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:33
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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle kıskandırdı! Fahriye Evcen’in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit...

Çalıkuşu dizisinde tanıştığı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında.

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle kıskandırdı! Fahriye Evcen’in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu, bu kez annesiyle gündeme geldi. Anne Ceyhan Özçivit, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle kıskandırdı! Fahriye Evcen’in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit...

Burak Özçivit, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları "Bu nasıl benzerlik", "Genlerde var" gibi yorumlarda bulundu.

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle kıskandırdı! Fahriye Evcen’in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit...

İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle kıskandırdı! Fahriye Evcen’in kayınvalidesi Ceyhan Özçivit...

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