Gönül Dağı’nda çarşı Pazar karıştı! Tek bölümde yaz boyu ağlatacak: Başrol fırtınası...

Bu sezon "Gönül Dağı" izleyicileri, her bölümde iç içe geçen hikayeler ve derinlemesine işlenen dramalarla oldukça etkilendi. Dizideki karakterlerin yaşadıkları zorluklar ve ayrılıklar, hikayenin her yeni bölümünde seyircilerin daha da içine çekilmesine neden oldu. Ancak sezonun sonuna yaklaşırken, dizi severler için üzücü haberler de kapıda.