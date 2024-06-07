Diva Bülent Ersoy'u hiç böyle görmediniz! Makyajsız görüntülendi! 'Çok yakında sizlerleyim...' Banu Alkan, Safiye Soyman...
Türk sanat müziğinin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy'un yıllar önce yayınlanan programı yeniden ekranlara geliyor. Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'le birlikte yer alacağı Dünya Güzellerim Tatilde programıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı. Ağır ve gösterişli makyajı ve kıyafetlerine alışık olduğumuz Diva'nın bu halini görünce çok şaşıracaksınız...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:03Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 10:03