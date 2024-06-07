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Diva Bülent Ersoy'u hiç böyle görmediniz! Makyajsız görüntülendi! 'Çok yakında sizlerleyim...' Banu Alkan, Safiye Soyman...

Türk sanat müziğinin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy'un yıllar önce yayınlanan programı yeniden ekranlara geliyor. Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'le birlikte yer alacağı Dünya Güzellerim Tatilde programıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı. Ağır ve gösterişli makyajı ve kıyafetlerine alışık olduğumuz Diva'nın bu halini görünce çok şaşıracaksınız...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 10:03
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Diva Bülent Ersoy’u hiç böyle görmediniz! Makyajsız görüntülendi! ’Çok yakında sizlerleyim...’ Banu Alkan, Safiye Soyman...

Abartılı kostümleri ve makyajı ile tanınan Bülent Ersoy, makyajsız haliyle magazin gündemine oturdu. Ersoy'un sosyal medyada paylaşışan fotoğrafını görenler bakakaldı.

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Diva Bülent Ersoy’u hiç böyle görmediniz! Makyajsız görüntülendi! ’Çok yakında sizlerleyim...’ Banu Alkan, Safiye Soyman...

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti.

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Diva Bülent Ersoy’u hiç böyle görmediniz! Makyajsız görüntülendi! ’Çok yakında sizlerleyim...’ Banu Alkan, Safiye Soyman...

Diva, ölüm yıldönümünde bir kez daha anılan Zeki Müren'le ilgili de "Türkiye'ye böyle bir ses daha gelmez. Kendisini özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" demişti.

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Diva Bülent Ersoy’u hiç böyle görmediniz! Makyajsız görüntülendi! ’Çok yakında sizlerleyim...’ Banu Alkan, Safiye Soyman...

Öte yandan, Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın, Seray Sever'in sunuculuğunu yaptığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla bir araya gelecek.

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Diva Bülent Ersoy’u hiç böyle görmediniz! Makyajsız görüntülendi! ’Çok yakında sizlerleyim...’ Banu Alkan, Safiye Soyman...

"ÇOK YAKINDA SİZLERLEYİM..."

Diva, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bülent Ersoy, paylaşımına "Çok yakında sizlerleyim..." notunu düştü.