07 Aralık 2022, Çarşamba
Çöp Adam'ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...
Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri kendine hayran bırakan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Çöp Adam'ın gerçek hayattan uyarlama olarak ekranlara gelmesi dizi hakkında merakı daha da artırdı. Sosyal medyada konuşulan konular sonrasında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı.
Giriş Tarihi: 07.12.2022 01:12 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 01:12
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