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Haberler Galeri Çöp Adam'ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...

Çöp Adam'ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...

Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri kendine hayran bırakan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Çöp Adam'ın gerçek hayattan uyarlama olarak ekranlara gelmesi dizi hakkında merakı daha da artırdı. Sosyal medyada konuşulan konular sonrasında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 01:12 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 01:12
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Çöp Adam’ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çarşamba günü 2. bölümüyle yayınlanacak dizide yaşanacak gelişmeler ise şimdiden merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Çöp Adam'ın hikayesi ise sorgulanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çöp Adam’ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...

Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıktı. Son dönemde kaleme aldığı eserlerle adından söz ettiren Budayıcıoğlu, Çöp Adam dizisi içinde açıklamalarda bulundu.

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Çöp Adam’ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...

Gerçek bir hikayeden alınan Çöp Adam için Budayıcıoğlu, "Çok heyecanlıyım. Çöp Adam karakteri öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor" dedi. Peki, Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne?

"Gerçek hikayeden alınmıştır" diye tanıtılan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor.

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Çöp Adam’ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...

"TEK TEK GÖRECEĞİZ"

Dizinin hikayesinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Hikaye hakkında ipuçları veren Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk...

Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz" diye konuştu.

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Çöp Adam’ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...

"ÇÖP ADAM DÜNYACA ÜNLÜ BİRİ"

Budayıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor.

İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz?

İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."