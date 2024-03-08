08 Mart 2024, Cuma
Gönül Dağı'na vedası can yaktı! Gedelli hüngür hüngür ağladı! İşte yerine gelen isim
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi dördüncü sezonuna sürükleyici değişikliklerle başladı. Önceki sezonlardan ayrılan önemli isimlerin boşluğunu dolduracak yeni karakterlerin eklenmesi dizinin hayranları arasında merak uyandırdı. Dizi, yeni sezon başrol oyuncularının değişimi ve kadroya katılan tanınmış isimlerle birlikte izleyicileri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:00
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