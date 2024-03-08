Gönül Dağı’na vedası can yaktı! Gedelli hüngür hüngür ağladı! İşte yerine gelen isim

Sezonun başlangıcında Ecem Özkaya gibi önemli başrol oyuncularının diziden ayrılması, izleyicileri üzse de aynı zamanda dizinin atmosferine yeni bir soluk getirdi. Gönül Dağı'nın kadrosuna katılan tanınmış isimler performanslarıyla büyük bir beklenti yaratıyor. Yeni karakterlerin, dizinin genel dinamiklerine nasıl entegre olacakları ve önceki sezonlardan ayrılan karakterlerin izlerini nasıl silecekleri seyircilerin merak ettiği kilit sorular arasında yer alıyor.