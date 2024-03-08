08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem'i Meryem Uzerli'nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem'i Meryem Uzerli'nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli, son haliyle gündem oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Uzerli, bu kez saçlarının rengini tamamen değiştirerek magazin gündemine oturdu. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. İşte Meryem Uzerli'nin yeni imajı!

Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:23
  • 1
  • 9
Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli’nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu Meryem Uzerli, son zamanlarda yaptırdığı estetik işlemleriyle adından söz ettiriyor.

  • 2
  • 9
Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli’nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

Ünlü isim, 40 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Uzerli, 7,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli ilgi odağı haline geliyor.

  • 3
  • 9
Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli’nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' olmuştu.

  • 4
  • 9
Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli’nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

Uzerli'nin kızı için giydiği kostümü sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

  • 5
  • 9
Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli’nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Uzerli, bu sefer yeni imajıyla magazin gündemine oturdu.