Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem'i Meryem Uzerli'nin son hali şaşırttı! Sosyal medya yeni imajını konuşuyor...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli, son haliyle gündem oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Uzerli, bu kez saçlarının rengini tamamen değiştirerek magazin gündemine oturdu. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. İşte Meryem Uzerli'nin yeni imajı!