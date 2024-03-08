08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor'dan elenen Mustafa Kemal Kurt'un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...

Survivor'dan elenen Mustafa Kemal Kurt'un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...

Dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star'ın son bölümü, izleyicilere soluksuz anlar yaşattı. Programın dolu dolu geçen mücadeleleri sonrasında adaya veda eden isim Mustafa Kemal Kurt oldu. Kurt'un vedasıyla birlikte özellikle ailesi merak konusu haline geldi. Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve oyuncusu olan Kurt'un eşi ise izleyicileri şaşırtacak bir isim çıktı.

Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:08
  • 1
  • 128
Survivor’dan elenen Mustafa Kemal Kurt’un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...

Survivor All Star 2024 sezonuna veda eden Mustafa Kemal Kurt'un hayatı araştırılmaya başlandı.

  • 2
  • 128
Survivor’dan elenen Mustafa Kemal Kurt’un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...

Adaya gözyaşları içinde veda eden Mustafa Kemal'in son sözleri ise şöyle oldu:

"Valla ne diyim Murat bilmiyorum. Diyecek çok şey var ama çok da konuşursam karıştırıyorum. Elimizden geleni yaptık. Tabii her veda hüzünlüdür. Yani duygularım karışık. 2018'deki Mustafa Kemal olarak gelmedim buraya. Tabii karakterim, duruşum değişmedi neysem oyumdur. İnşallah değişmemiştir. Değişen eşim var, 10 aylık bir kızım var. Onu hep çok özlüyordum. Belki de bu durumu yönetemedim biraz.

Kafam hep ordaydı. Evlat çünkü, çok başka bir şeymiş. Bundan önce sevdiği şeyleri yapmak için her şeyi göze alan bir Mustafa Kemal vardı. Ama evladım olduktan sonra sevdiğim her şey bir kenara kaldı bütün dünyam o oldu. Kafam da hep ondaydı. Ben böyle üzülmem diyordum ama vedalar zor. Allah herkesten razı olsun. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barakanın adına eşimin ve kızımın adını verdim; Esra ve Kayra. Atakan kardeşim sen çok delikanlı bir adamsın, baraka sana emanet."

  • 3
  • 128
Survivor’dan elenen Mustafa Kemal Kurt’un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel ragbi oyuncusu olan Kurt, Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı olarak görev yapıyor ve 2010 yılından beri milli takımın başarısı için ter döküyor.

  • 4
  • 128
Survivor’dan elenen Mustafa Kemal Kurt’un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...

Aynı zamanda crossfit sporuyla da ilgilenen Kurt, spor dünyasında çeşitli başarılar elde etmiştir. Rugby alanında koçluk da yapmış olan Kurt, spor kariyeri boyunca çeşitli yerlerde koçluk yaparak genç sporcuların yetişmesine katkı sağlamıştır. Aylar önce baba olan ünlü ismin eşi ise merak konusu oldu.

  • 5
  • 128
Survivor’dan elenen Mustafa Kemal Kurt’un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...

Survivor Mustafa Kemal Kurt, eşi Esra Kurt ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İşte başta Mustafa Kemal Kurt olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...