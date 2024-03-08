08 Mart 2024, Cuma
Survivor'dan elenen Mustafa Kemal Kurt'un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! Çocuğunun annesi meğer...
Dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star'ın son bölümü, izleyicilere soluksuz anlar yaşattı. Programın dolu dolu geçen mücadeleleri sonrasında adaya veda eden isim Mustafa Kemal Kurt oldu. Kurt'un vedasıyla birlikte özellikle ailesi merak konusu haline geldi. Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve oyuncusu olan Kurt'un eşi ise izleyicileri şaşırtacak bir isim çıktı.
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:08
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