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Haberler Galeri Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D... 

Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D... 

TV yayın akışları, izleyicilere hafta sonlarını keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçirme fırsatı sunuyor. Bugünün televizyon rehberi, birbirinden çeşitli programlar ve içeriklerle dolu. İzleyiciler, bugünün televizyon rehberine göz atarak keyifli bir yayın akışı oluşturabilir ve haftanın yorgunluğunu ekrandaki favori programları izleyerek atabilirler. İşte bugünkü TV yayın akışı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 16:35
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Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

19 Eylül 2023 Salı, televizyon ekranlarında birbirinden çeşitli ve zengin içeriklerle izleyicileri karşılıyor. Bugünün televizyon yayın akışı, Türkiye'nin önde gelen kanallarında unutulmaz anlar ve keyifli dakikalar vaat ediyor. Kanal D, ATV, Show TV, TV8, Star TV gibi kanallarda yerli ve yabancı dizilerin heyecan verici yeni bölümleri, büyüleyici filmler ve eğlenceli programlarla dolu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları

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Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dönence

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Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:45 Yerli Sinema Mucize
02:00 Yerli Sinema Kadifeden Kesesi

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Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek 2
22:30 Yerli Sinema Düğün Dernek 2
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema