Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izleniyor. Dünya Kupası sebebiyle 2 haftadır yayınlanmayan dizinin bu Cumartesi olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı'nın yeni bölüm tarihi ve 78. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 17:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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