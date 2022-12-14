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Haberler Galeri Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izleniyor. Dünya Kupası sebebiyle 2 haftadır yayınlanmayan dizinin bu Cumartesi olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı'nın yeni bölüm tarihi ve 78. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 17:16
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Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

Son olarak 77.bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi Dünya Kupası nedeniyle iki haftadır yayınlanmıyordu.Dizinin izleyicileri Gönül Dağı bu Cumartesi var mı, yok mu? sorusunu sorgulamaya başladı. Dizinin 78. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gönül Dağı hakkında merak edilenler..

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Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle 17 Aralık Cumartesi günü 20:00'da TRT1 ekranlarında yer alacak.

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Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI 78.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

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Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

Kaya kuzenler ellerindeki peteklerin yetmeyeceğini düşününce farklı yöntemlere başvurmaya kalkışacak.

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Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır.