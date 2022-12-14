Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

Annesi, babası ve hatta ablası da ünlü olan Sevinç Erbulak, özellikle çok ünlü bir oyuncunun da teyzesi çıktı. Kavak Yelleri, Kiraz Mevsimi ve Yeni Gelin dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınan Dağhan Külegeç'in teyzesi olan Erbulak, Külegeç'in ablasının oğlu olduğunu söyledi.