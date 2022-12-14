HaberlerGaleriSevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’
Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’
Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak konuk olduğu YouTube programında özel hayatına dair oldukça samimi itiraflarda bulundu. Kavak Yelleri dizisinde Efe karakteriyle şöhrete kavuşan Dağhan Külegeç'in teyzesi olduğunu da itiraf eden Erbulak'ın hayatını kaybeden babasıyla ilgili itirafları seyredenlerin yüreklerini sızlattı. Babasını son görüşünde yaşadıklarını anlatan Erbulak boğazları düğümledi. İşte o hikaye…
Giriş Tarihi: 14.12.2022 18:03Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 18:28