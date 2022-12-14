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Haberler Galeri Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak konuk olduğu YouTube programında özel hayatına dair oldukça samimi itiraflarda bulundu. Kavak Yelleri dizisinde Efe karakteriyle şöhrete kavuşan Dağhan Külegeç'in teyzesi olduğunu da itiraf eden Erbulak'ın hayatını kaybeden babasıyla ilgili itirafları seyredenlerin yüreklerini sızlattı. Babasını son görüşünde yaşadıklarını anlatan Erbulak boğazları düğümledi. İşte o hikaye…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 18:03 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 18:28
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Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak'tan konuk olduğu programda samimi itiraflar peş peşe geldi. Yayınlandığı günlerde beğeniyle takip edilen Kuzenlerim dizisiyle de ismini geniş kitlelere duyuran Erbulak pek çok yapımda seyirciyle buluştu. Ünlü oyuncuda samimi itiraflar peş peşe geldi. Dağhan Külegeç'in de teyzesi olduğunu söyleyen Erbulak, babasının vefat ettiği güne dair itiraflarıyla duygu dolu anlar yaşattı. İşte ayrıntılar…

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Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

SEVİNÇ ERBULAK DAĞHAN KÜLEGEÇ'İN TEYZESİ Mİ?

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katılan ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, sanatla iç içe bir aileden geldiğini anlatırken çok samimi açıklamalar yaptı.

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Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

Babasının cenazesini dün gibi hatırladığını da söyleyen Erbulak, ailesinin şöhretiyle o gün tanıştığını ifade etti.

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Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

Annesi, babası ve hatta ablası da ünlü olan Sevinç Erbulak, özellikle çok ünlü bir oyuncunun da teyzesi çıktı. Kavak Yelleri, Kiraz Mevsimi ve Yeni Gelin dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınan Dağhan Külegeç'in teyzesi olan Erbulak, Külegeç'in ablasının oğlu olduğunu söyledi.

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Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’

"'KIZIM BİR ÖPSEYDİN' DEDİ, BAĞIRIP ÇIKTIM"

Erbulak, programda çok özel itiraflarda da bulundu. Babasını 13 yaşındayken kaybeden Erbulak, "Hayatımın çok zor bir günüydü. Babamın ne kadar önemli biri olduğunu bilmiyordum. Cenaze törenini dün olmuş gibi hatırlıyorum.