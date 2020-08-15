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Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!
Bu yılın başlarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre kameralardan kaçmalarının ardından geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten olay olacak bir hamle daha geldi. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e sosyal medya hesabı açan Hadise, sevgilisine bebek göndermesinde bulundu.
Giriş Tarihi: 15.08.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 09:49
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