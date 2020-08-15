15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!

Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!

Bu yılın başlarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre kameralardan kaçmalarının ardından geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten olay olacak bir hamle daha geldi. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e sosyal medya hesabı açan Hadise, sevgilisine bebek göndermesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 09:49
  • 1
  • 7
Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, aylarca kameralardan kaçmalarının ardından Instagram'dan yaptıkları paylaşımla aşklarını resmen ilan etmişlerdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!

Kaan Yıldırım'ın Hadise'li paylaşımının ardından Hadise'den bir hamle gelmiş ve sevgilisinin köpeği Benek'e sosyal medya hesabı açmıştı.

  • 3
  • 7
Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e "Benek Yıldırım" ismiyle Instagram hesabı açan Hadise paylaşımlar yapmaya başladı.

  • 4
  • 7
Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!

Son olarak Benek Yıldırım'ın hesabından "Güneş yerinde, her şey yolunda" paylaşımı yapıldı ve Hadise'nin yorumu olay oldu.

  • 5
  • 7
Hadise’den Kaan Yıldırım’a olay gönderme!

Hadise Kaan Yıldırım ve Benek'in fotoğrafına 'Bir sen bir ben bir de bebek' yorumu yaparak Kaan Yıldırım'a bebek göndermesi yaptı.