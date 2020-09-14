ANA SAYFA
Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…
Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, geçtiğimiz günlerde iki kızı ile babaları Gökhan Özen arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için şikayetçi oldu. Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirten Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti. Sevigen'in yaptığı suçlamaların ardından Gökhan Özen'den açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 12:03
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9