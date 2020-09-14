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Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, geçtiğimiz günlerde iki kızı ile babaları Gökhan Özen arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için şikayetçi oldu. Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirten Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti. Sevigen'in yaptığı suçlamaların ardından Gökhan Özen'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 12:03
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Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…

Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen'den korunmak için, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla Beykoz İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…

Sevigen, hem uzaklaştırma talebinde bulundu hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açtı. Özen'in sürekli olarak evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Sevigen, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

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Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…

"Kol kırılır yen içinde kırılır mantığıyla yaşananları sineye çektim. Ancak son olaylar, artık resmi yoldan tepki vermemi gerekli kıldı. Gökhan Özen, nafaka ve diğer yükümlülüklerini de yerine getirmemektedir."

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Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…

Gökhan Özen, eski eşinin bu suçlamaları üzerine bir açıklama yaptı:

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Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…

KIZLARIMA AVAZ AVAZ BAĞIRDI

İçine çekilmeye çalışıldığım durumdan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş.
Kızım köpek istedi buldum, aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpegi evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, O'da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi.