Gökhan Özen’den eski eşi Selen Sevigen’in suçlamalarına cevap: Derdi başka…

KIZLARIMA AVAZ AVAZ BAĞIRDI

İçine çekilmeye çalışıldığım durumdan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş.

Kızım köpek istedi buldum, aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpegi evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, O'da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi.