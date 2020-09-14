Zeynep Koçak’ın son hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak, o dönemki başarısıyla adından söz ettirmişti. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Zeynep Koçak, ilişkisini sonlandırmasının ardından magazin dünyasından elini etiğini çekmeyi tercih etti. Uzun süredir herhangi bir dizi ve film projesinde rol almayan Koçak, yıllar içinde yaşadığı değişimle yeniden magazin gündemine oturdu. Yıllar içinde birçok estetik operasyon geçiren Koçak'ın son hali görenleri şoke etti. İşte Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi...