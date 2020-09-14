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Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla geliyor!
Atv'nin sevilen yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğu'un sunumu ve yeni formatıyla ekranlara geliyor. Emre Altuğ'un renkli sunumuyla ve kuliste ise Berna Keklikler'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak olan Şans Kapıyı Çalınca'da oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 12:49Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 12:53