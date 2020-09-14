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Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla geliyor!

Atv'nin sevilen yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğu'un sunumu ve yeni formatıyla ekranlara geliyor. Emre Altuğ'un renkli sunumuyla ve kuliste ise Berna Keklikler'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak olan Şans Kapıyı Çalınca'da oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 12:53
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Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla geliyor!

Emre Altuğ'un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, yarın akşam yedinci bölümüyle atv'de!

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Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla geliyor!

Yeni sunucusu ve yeni formatında iki aile ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

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Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla geliyor!

Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu hafta Coşkun ve Yavuz ailesi büyük ödül için yarışacak!

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Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla geliyor!

Emre Altuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 15 Eylül Salı akşamı saat 22.00'de atv'de!

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Şans Kapıyı Çalınca Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla geliyor!