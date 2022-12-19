Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?

Yıllardır gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Gökhan Özen'den hayranlarını korkutan haber geldi. Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in sevenleri sağlık durumu ile ilgili detayları araştırıyor. Evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gökhan Özen'in sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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