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Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?

Yıllardır gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Gökhan Özen'den hayranlarını korkutan haber geldi. Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in sevenleri sağlık durumu ile ilgili detayları araştırıyor. Evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gökhan Özen'in sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:10
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Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen’in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?

Gökhan Özen sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı ünlü şarkıcının sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2000'li yıllara damga vuran popçunun evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Gökhan Özen'in hayranları "Gökhan Özen sağlık durumu nasıl?"sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki Gökhan Özen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen’in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?

GÖKHAN ÖZEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşıyordu. Ünlü şarkıcının evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Gökhan Özen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen’in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?

Gökhan Özen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim.

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Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen’in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?

Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var.

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Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen’in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?

Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet"