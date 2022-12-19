Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

"STRESTEN UZAK ÇOK SAKİN BİR HAYAT YAŞAMAYI PLANLIYORUM"

Gökhan Özen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet."