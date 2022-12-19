19 Aralık 2022, Pazartesi
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı
2000'li senelerde fırtınalar estiren 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun zamandır gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu. Ünlü şarkıcının evinde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sevenlerini üzen ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:03
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