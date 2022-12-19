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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

2000'li senelerde fırtınalar estiren 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun zamandır gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu. Ünlü şarkıcının evinde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sevenlerini üzen ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:03
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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

Aramazsan Arama şarkısı ile 2000'li seneleri kasıp kavuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını üzen bir haber verdi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ve son görüntüsü ile de merak konusu olan Gökhan Özen sosyal medya hesabı üzerinden kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

"STRESTEN UZAK ÇOK SAKİN BİR HAYAT YAŞAMAYI PLANLIYORUM"

Gökhan Özen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet."

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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

GÖKHAN ÖZEN'İN SON HALİ

Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor. Şarkıcının son halini görenler ise "Yıllara meydan okuyor" yorumlarından bulunuyor.

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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

BOŞANMANIN ARDINDAN SULAR DURULMADI

Şarkıcı Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen'le 2010'da evlenmiş, 2016 yılında boşanmıştı. İki kızı olan çift, yaklaşık beş yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya gelmişti.

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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’den kötü haber! Kalp krizi geçirdi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.