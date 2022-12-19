Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş!

Türkiye'nin en yakışıklı ve başarılı jönleri arasında olan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 sene önce evlenmişti. Bebek haberiyle hayranlarını sevindiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçen aylarda kucaklarına alarak annelik babalık duygusunu tattı. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile hayatlarıyla da örnek oluyor. Geçen gün Yeniköy'de objektiflere yakalanan Özge Özpirinççi'nin eşi Burak Yamantürk, Kurt Efe isminde bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de babalık konusunda fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. İşte ayrıntılar...