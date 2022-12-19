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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş!

Türkiye'nin en yakışıklı ve başarılı jönleri arasında olan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 sene önce evlenmişti. Bebek haberiyle hayranlarını sevindiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçen aylarda kucaklarına alarak annelik babalık duygusunu tattı. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile hayatlarıyla da örnek oluyor. Geçen gün Yeniköy'de objektiflere yakalanan Özge Özpirinççi'nin eşi Burak Yamantürk, Kurt Efe isminde bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de babalık konusunda fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:25
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş! Sürekli telefonda...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 sene önce evlenmişti. Bebek haberiyle hayranlarını heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçen aylarda kucaklarına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş! Sürekli telefonda...

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş! Sürekli telefonda...

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş! Sürekli telefonda...

Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk’ün babalık dayanışması! Taze babalar sürekli fikir alışverişindelermiş! Sürekli telefonda...

Tatlıtuğ çiftinin yakın arkadaşı oyuncu Burak Yamantürk, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Eşi Özge Özpirinçci ve 1 yaşına giren bebekleri Mercan ile senenin büyük bir bölümünü Bodrum'da geçiren Yamantürk, İstanbul'a yeni döndüklerini söyledi.